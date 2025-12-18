Андрей Воробьев вручил премии «Мы рядом. Доброе дело» героям и волонтерам Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лауреатов XIII губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» за героизм, поддержку участников специальной военной операции и социальные инициативы. В этом году премии получили бойцы, их семьи, волонтеры и общественные деятели, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» ежегодно вручается в Подмосковье с 2013 года. В 2025 году ее лауреатами стали 100 человек из более чем 1,4 тыс. претендентов. Среди награжденных — участники специальной военной операции, их родственники, волонтеры и общественные активисты. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что премия поддерживает тех, кто проявил мужество и самоотверженность, а также реализует проекты помощи бойцам и их семьям. Особое внимание уделили номинациям «Герои в тылу», «Доброе дело» и «Герои на службе». В числе лауреатов — семьи погибших и раненых бойцов, добровольцы, организаторы гуманитарных акций и патриотических проектов.

На церемонии награды получили, в частности, семьи Руслана Григорьева и Дмитрия Порфирьева, боец с позывным «Арт» из Балашихи, Герой России Андрей Родионов из Серпухова, медсестра Людмила Болилая из Ступина, а также волонтеры и ветераны, реализующие социальные и образовательные инициативы в регионе. Средства, полученные лауреатами, направят на помощь бойцам, гуманитарные проекты и закупку необходимого оборудования для подразделений Подмосковья в зоне СВО.

Отмечен наградой и Тимур Юнусов, ветеран «Витязя», руководивший эвакуационной командой в зоне спецопераций. В настоящее время он передаёт знания в области тактической медицины – его учениками стали более 2500 человек, в том числе военные и воспитанники детских садов. В рамках его инициативы под названием «Братишка» оказывается поддержка бойцам с проблемами опорно-двигательного аппарата, помогая им вернуться к полноценной жизни.

Василий Германенко, хирург и экс-фельдшер штурмового взвода, удостоен медали «За храбрость» II степени. В условиях боевых действий он занимался эвакуацией раненых, а сейчас способствует адаптации ветеранов СВО к гражданской жизни. Помимо работы врачом в Мытищинской больнице, он организует «Уроки мужества» в школах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.