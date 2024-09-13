Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам «ВПК «НПО машиностроения»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 80-летием одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России, а также с 20-летием одноименную военно-промышленную корпорация «ВПК «НПО машиностроения», находящуюся в Реутове. Глава региона вручил награды сотрудникам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев поприветствовал ветеранов и заслуженных работников, всех, кто на разных этапах вносил заметный вклад в развитие легендарного, флагманского военно-промышленного предприятия. Он отметил, что за 80 лет многое изменилось в технологиях электронной борьбы, но «НПО машиностроения» и сегодня работает над обороноспособностью страны.

«Продукция соответствует самым передовым стандартам и технологическим решениям. Мне приятно приезжать сюда, общаться с опытными людьми, вокруг которых всегда молодежь. Вы привлекаете талантливых, любознательных, тех, кто хочет узнать что-то, разобраться во всех деталях и нюансах. Ваша команда, Александр Георгиевич (Леонов, гендиректор, генеральный конструктор «ВПК «НПО машиностроения» — ред.), за что мы вам благодарны, поддерживает наш колледж «Энергия». И не случайно все лучшие кадры идут к вам. Я считаю, что такое внимательное отношение позволяет нам рассчитывать на новые достижения, стабильность и развитие», — заявил Воробьев.

История завода

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Завод начал работу в 1944 году. Тогда под руководством ученого и конструктора Владимира Челомея началась разработка принципиально нового оружия — самолетов-снарядов.

Сегодня «ВПК «НПО машиностроения» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие обеспечивает ВС РФ новейшими видами военной техники, ракетными комплексами и перспективными видами боевого оснащения. Среди актуальных разработок — ракетный комплекс «Бастион», боевой блок «Авангард», крылатые ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В 1998 года «ВПК «НПО машиностроения» стало учредителем российско-индийской организации «БраМос». Она занимается разработкой комплексов крылатых ракет для Индии.

Награждение

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Торжественная церемония награждения прошла в ДК «Мир».

Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени вручили гендиректору и генконструктору «ВПК «НПО машиностроения» Александру Леонову. Он работает на предприятии более 50 лет. На его счету около 20 изобретений в области ракетно-космической техники.

Он пожелал успехов в труде на благо Родины и подчеркнул, что с началом СВО работа изменилась, а выпуск увеличился в разы. Сегодня изобретения завода активно используются бойцами, в том числе и ракетный комплекс «Утес» с ПКР «Прогресс».

«Плодотворно продолжаются работы и в космическом направлении. Сегодня на орбите работает наш первый «Кондор-ФКА», сейчас подготовлен и уже отправлен на космодром «Восточный» второй аппарат «Кондор». Так что будет создана, пока еще маленькая, но уже группировка космических аппаратов. Также мы работаем и над малыми космическими аппаратами радиолокационной разведки, наблюдения. Главная их особенность – малогабаритность. Это позволит создать группировку, которая будет обеспечивать более оперативную передачу информации», — рассказал Леонов.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил заместитель гендиректора предприятия Юрий Афиногенов. Ведущему инженеру-конструктору Александру Васильеву, замначальнику отделения - начальнику одного из отделов Геннадию Савосину, начальнику Центрального конструкторского бюро машиностроения Александру Родину и начальнику механосборочного цеха Евгению Грачеву присвоили звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».

«Поздравляю всех с 20-летием создания военно-промышленной корпорации. За это время много что было реализовано, а сколько еще предстоит! Главное — не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, открывать новые направления. Я пришел на предприятие в 2003 году, было очень волнительно, многое было неизвестно. Но постепенно, со временем, становилось все интереснее и интереснее, приобретались какие-то навыки, появился ряд значимых проектов. Работа у нас очень интересная», — поделился Родин.

Перспективы и жилищная программа

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«ВПК «НПО машиностроения» наращивает темпы производства каждый год. Сегодня здесь работают 4,5 тыс. человек, а с 2016 года 52 сотрудника стали участниками областной программы льготной ипотеки.

Леонов подчеркнул, что на предприятии реализуется жилищная программа. В сентябре закончится строительство третьего корпуса ЖК «Самоцветы мира». В этом комплексе купили жилье по льготным ценам более 600 работников предприятия.

«Хотел бы выразить особую благодарность руководству Московской области и лично Андрею Юрьевичу Воробьеву за помощь и поддержку в реализации этого важнейшего для предприятия и города проекта», — высказался Леонов.

На протяжении десятилетия «ВПК «НПО машиностроения» — стратегический партнер колледжа «Энергия». Предприятие принимает на практику студентов и берет на работу выпускников. Частью команды за 10 лет стали более 650 учащихся. Два года назад на базе колледжа и предприятия создали образовательный кластер «Машиностроение», который готовит более 900 студентов.