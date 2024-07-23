Андрей Воробьев вручил награды многодетным матерям из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной церемонии в Красногорске, в ходе которой наградил многодетных матерей за вклад в жизнь России и Подмосковья.

В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось количество многодетных семей — сейчас их порядка 113 тыс. В них воспитывается более 360 тыс. детей. Для таких семей существуют различные программы поддержки.

«Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щелкова, Одинцовского г. о., Химок и Раменского, которые мы тоже сегодня награждаем. Родители делают все, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одаренными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой, во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и все общество объединяются вокруг традиционных семейных ценностей. Воробьев, как многодетный отец, считает, что семья — это основа государства.

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О награжденных

Губернатор вручил награду «Матери-героине» Екатерине Зотовой из Протвина. У них с супругом 10 детей и 17 внуков. Старший сын Андрей работает замдиректора Детской школы искусств «Синтез», младшая Анастасия учится на 2 курсе Губернского колледжа. Зотовы увлекаются музыкой. Их семейному ансамблю «Живая старина» уже больше 30 лет — он ровесник сына Павла, который также является руководителем церковного хора. Двое сыновей Екатерины и Владимира принимают участие в СВО: Иван выбрал профессию военного, а Петр ушел на передовую добровольцем.

Екатерина поблагодарила президента РФ и губернатора Подмосковья, а также подчеркнула важность выбранного страной вектора, направленного на защиту семьи, материнства и детства. По словам Зотовой, защита семьи напрямую относится к защите традиционных ценностей, что является наиважнейшим направлением сохранения и развития России.

Орден «Материнская слава» губернатор вручил Марине Афанасьевой из Павловского Посада, воспитывающей вместе с супругом Владимиром 7 детей. Ее старший сын учится на 2 курсе Московского авиационного института и увлекается программированием, 11-летняя Раиса занимается в фольклорном коллективе, а 8-летний Саша играет на балалайке. Младшему Диме всего 5, он тоже любит музыку. Помимо воспитания детей, Марина занимается волонтерством в центре развития и поддержки семьи «Росток».

Наталья Потапова из Звенигорода также была удостоена ордена «Материнская слава». Она является председателем совета школы, состоит в общественной организации «Многодетные семьи Звенигорода». В семье 11 детей — 6 сыновей и 5 дочерей. Младшему Серафиму всего 1,5 годика, старшая Алевтина учится на врача-педиатра, 24-летняя Кристина — на логопеда, средние дети ходят в школу, а кто-то из ребят уже работает. Наталья поблагодарила супруга за поддержку, а также выразила благодарность губернатору за вручение награды и уважение к многодетным семьям.

Ульяну Легких из Щелкова тоже удостоили ордена «Материнская слава». Вместе с супругом Евгением они воспитывают 5 детей. 16-летняя Варя учится в медколледже, Дима и Гликерия еще ходят в детский сад, Федя окончил 1 класс, занимается плаваньем и самбо, а 10-летняя Глафира увлекается музыкой. Она побеждала во многих конкурсах, а в прошлом году получила благодарность от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за успехи в конкурсах исполнителей на народных инструментах.

Орден «Материнская слава» вручили и Елене Ущеко. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают 6 сыновей. Семья живет в Раменском округе. Елена работает в фонде пенсионного и социального страхования, а Дмитрий — инспектор в органах внутренних дел. 15-летний Олег, 13-летний Игорь и 11-летний Владимир являются курсантами военно-патриотического клуба «Высота» при Воскресной школе Казанского храма. Кроме того, они — члены волонтерского движения «Я ПОМОГУ» при Раменском волонтерском штабе.

В числе награждаемых и Анастасия Сухарникова из Химок, у которой 6 детей. Анастасия работает специалистом по подбору персонала, в свободное время проводит занятия по рукоделию для девочек в Воскресной школе при Троицком храме, а ее супруг занимается выставочной деятельностью. Старшая дочь пары Даша окончила 9 классов и сейчас поступает в колледж на реставратора, 12-летний Петя увлекается футболом и резьбой по дереву, как его младшая сестра Вера. Сухарникова отметила, что у нее много знакомых многодетных семей, а в Подмосковье есть все возможности для воспитания подрастающего поколения.

Меры поддержки многодетных в Подмосковье

Новая комплексная услуга «Многодетная семья» появилась в регионе в 2022 году. Семьи, родившие 3 и более детей, смогут получить одновременно 6 мер соцподдержки, включая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги.

С 2023 года выплата на школьную форму на каждого ребенка из многодетной семьи в Подмосковье составляет 3 тыс. рублей. Для семей с низкими доходами она увеличена до 10 тыс. рублей, а первоклассники перед началом учебного года получают рюкзак со всеми необходимыми принадлежностями. Также ребята бесплатно питаются в школе. Кроме того, для детей предусмотрены сертификаты на кружки/секции.

Подробнее обо всех мерах поддержки многодетных семей, которые работают в Подмосковье, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», можно узнать по ссылке.