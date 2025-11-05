Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС

В зоне СВО добровольцы выполняют самые ответственные боевые задачи: штурмуют позиции противника, ведут разведку, нейтрализуют диверсионные группы и обороняют рубежи. Среди них есть опытные ветераны и молодые бойцы с подготовкой. Все они по зову сердца вступили в ряды воинского братства, чтобы защищать Родину.

«По поручению президента хочу вручить заслуженные награды всем, кто присутствует в этом зале. В Подмосковье дислоцируются легендарные воинские части, а с 2022 года на передовой очень достойно и мужественно обеспечивают безопасность нашей страны полки Московской области», — сказал Воробьев.

Мужество «барсов» и роль волонтеров

Фото - © Клим Березуцкий/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор отметил профессионализм и мужество «барсов», а также выразил благодарность всем, кто с риском для жизни выполняет боевые задачи в зоне СВО. По словам главы региона, Подмосковье делает все, чтобы подразделения чувствовали поддержку как в технической оснащенности, так и в других важных аспектах.

Еще Андрей Воробьев выразил благодарность волонтерам всех возрастов, которые в рамках проекта «Доброе дело» оказывают помощь всем в ней нуждающимся. Также в Подмосковье активно действует Фонд «Защитники Отечества», созданный по решению главы государства Владимира Путине. Его главная задача — помогать ветеранам и их семьям.

Герои среди «барсов»

Фото - © Клим Березуцкий/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Старшина с позывным Добрый удостоен Ордена Мужества. Он участвовал в 5 командировках в зону СВО, где каждый раз проявлял себя как настоящий герой. За время службы военнослужащий получил несколько ранений.

Для Доброго это уже третий Орден Мужества. Один из орденов он получил в 2023 году от губернатора. В мае этого года боец посетил церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, где вручил Андрею Воробьеву флаг своего отряда.

Глава региона напомнил, что сегодня в России отмечают день военного разведчика. Среди тех, кто получил награду — старший разведчик Константин. Ему вручена медаль «За отвагу».

Медалью «За храбрость» II степени была награждена представительница прекрасного пола с позывным Сарбона, которая имеет отношение к разведке. Девушка рассказала, что когда началась спецоперация, то она начала заниматься волонтерской деятельностью, а затем и сама решила уйти на фронт.

Медик штурмового отряда с позывным Гвардейск также был удостоен этой награды. Он отметил, что для него решение отправиться в зону СВО стало не только гражданским, но и профессиональным долгом.

Кроме того, Андрей Воробьев вручил медали «За отвагу» подполковнику запаса Олегу, командиру роты Александру и старшему стрелку Денису. «За храбрость» II степени — оператору БПЛА Евгению, командиру группы Андрею и рядовому Илье.