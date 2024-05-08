Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с подмосковными героями СВО и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отряд БАРС — это люди разных профессий. Среди них женщины, молодые люди и военнослужащие с большим опытом. Все они прошли подготовку и отправились защищать Родину.

Воробьев отметил, что для него большая честь в преддверии великого праздника вручить награды от имени президента РФ. По его словам, бойцы БАРС — это люди, которые проявили себя совершенно героическим образом.

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия. Завтра — День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь ее добьется. Мы — одна страна, и каждый, объединившись вокруг нашего президента, должен вносить свою лепту», — заявил глава региона.

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Стрелок-санитар Екатерина — орден Мужества

Екатерина — единственная девушка среди награжденных. Она оказала помощь более 50 раненым, находясь под постоянным огнем во время штурма опорного пункта. С линии соприкосновения она смогла эвакуировать 70 бойцов. Сама получила осколочное ранение и две контузии.

«Это была моя прямая обязанность, мой долг — спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения. Поэтому я не считаю это подвигом. Мы все вместе — и подразделения БАРС, и штурмовые отряды — выполняли боевую задачу, и сделали это успешно», — заявила Екатерина.

Водитель-гранатометчик Николай — медаль «За храбрость» II степени

Николаю 64 года, но он тоже решил стать частью отряда БАРС. Вместе с сослуживцами в составе минометного расчета уничтожил более 10 целей противника. На торжественную церемонию награждения он прибыл вместе с внуком.

«Я — бывший военный, 26 лет отслужил в рядах Федеральной пограничной службы. Участвовать в СВО — это решение, которое было принято и мной, и супругой, и всеми членами нашей семьи. Внук всегда гордился мной. Он проявляет большой интерес ко всему, что сейчас происходит, знает мою историю и говорит мне спасибо», — рассказал Николай.

Командир группы Анатолий — орден Мужества

Анатолий занимался инженерным оборудованием огневых позиций на линии боевого соприкосновения, доставлял бойцам продовольствие и боеприпасы. Также он прикрывал эвакуацию раненых под артиллерийским огнем противника. Семья Анатолия специально переехала из Подмосковья поближе к отцу семейства — в Луганскую Народную Республику. Дети героя ходят в местную школу и гордятся папой.

Он поблагодарил всех, кто взял в руки оружие и отправился защищать Родину. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес волонтеров, которые работают без праздников и выходных.

«Они организуют сбор помощи, которая поступает на передовую, благодаря чему мы не нуждаемся ни в чем, чувствуем моральную поддержку. А самую большую благодарность хочу выразить всему славному русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьет врага», — высказался Анатолий.

Младший сержант Сергей — медаль «За храбрость» II степени

Вместе с сослуживцами он сумел сорвать ротацию личного состава противника и нанес ему огневое поражение. Сергей приехал на церемонию награждения вместе с семьей. Его супруга Ольга гордится мужем, который является ветераном боевых действий в Чечне. Он ни на минуту не сомневался, взял в руки оружие и принял участие в спецоперации.

«Он объединился с другими сослуживцами, многие из которых прошли горячие точки и знают, что это такое. Все они понимают, для чего СВО. И то братство, которое есть на фронте, должно присутствовать и в нашей мирской жизни. Победа будет за нами», — сказала Ольга.

Во время общения с Воробьевым она призналась, что Сергей уже восстанавливался в госпитале после ранения, но все же решил снова отправиться в зону боевых действий. Ольга отпустила его только с условием, что будет возить на фронт гуманитарную помощь.

Глава региона отметил, что часто встречается в Подмосковье с легендарными подразделениями — Кантемировская, Таманская и 45-я дивизия Дзержинского. Везде семьи играют большую роль.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствует на этом мероприятии, и детей, которые также нашли возможность прийти. Знаю, что никто так не поддерживает, не ждет, не помогает, как самые близкие», — подытожил губернатор.