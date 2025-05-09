Андрей Воробьев вместе с сыновьями посетил парад Победы в Москве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с сыновьями побывал на параде Победы на Красной площади в столице.

«Для них, как и для каждого из нас, это возможность прикоснуться к истории, увидеть мощь и единство нашей страны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также поздравил всех с Днем Победы.

Глава региона разместил снимки с парада с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Минобороны Алексеем Белоусовым, марширующими военными и пролетающими самолетами. Кроме того, он опубликовал снимок с сыновьями около ворот на Красную площадь, на груди у них — георгиевские ленточки.

Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В параде приняли участие 11,5 тыс. военных и свыше 180 единиц техники. В этом году на парад приехали главы более 20 стран.