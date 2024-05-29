Андрей Воробьев: важно защитить людей от угроз

«Отдельная тема — кибербезопасность. Речь идет и о том, чтобы защитить людей от угроз, а инфраструктуру — от взлома. Считаю необходимым проработать вопрос поиска дополнительных источников финансирования», — сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

По словам главы региона, у профильного блока есть свои предложения по данному вопросу.

Также у профильного блока есть внутренние резервы для реализации проекта.