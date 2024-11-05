Андрей Воробьев: важно создавать необходимую инфраструктуру в Ленинском округе

«В январе я уже приезжал на Видновское автотранспортное предприятие. Тогда жители рассказали о проблемах с общественным транспортом. Сегодня мы здесь, чтобы узнать, как обстоят дела, что изменилось за это время», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент Видновский парк обслуживает 255 автобусов на 27 маршрутах в Ленинском округе, Домодедове и Москве. Это 4,3 тыс. рейсов в сутки.

Самыми проблемными маршрутами, по которым поступали обращения от жителей, были № 367, № 379, № 1201, № 1228к, № 2356. Губернатор рассказал, что было сделано для устранения трудностей.

Так, на маршрут № 1201 «Дрожжино — м. Бульвар Дмитрия Донского» выпустили пять дополнительных автобусов большого класса. С 11 ноября 13 автобусов добавят на маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», три автобуса — на маршрут № 379 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (ст. Бутово)», два автобуса — на маршрут № 356 «Жилгородок — Москва (м. Домодедовская)», а также еще один автобус — на маршрут № 1228к «Развилка — Москва (Ашан)».

Воробьев рассказал также, что некоторые маршруты были скорректированы. В этом году на маршруте № 1202 «Боброво — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» появилась дополнительная схема движения через ул. Лесная. Автобус № 367 теперь ходит через Пригородное шоссе. А маршрут № 31к «Миниполис Дивное — Березовая Роща» связал ЖК «Зеленые Аллеи» и мкр. Завидное с ж/д станцией Расторгуево.