Андрей Воробьев: важно сосредоточиться на недопущении подтоплений в Подмосковье

«Понятно, что после такой снежной морозной зимы нам нужно максимально сосредоточиться на недопущении подтоплений, всем, что связано с комфортом передвижения, жизни в Подмосковье, особенно в тех округах, которые требуют внимания», — отметил Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами округов.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание следует уделить малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске и т. д. Для этого в регионе создана большая карта мониторинга. Специалисты следят следим за уровнем воды с помощью электронных вешек.

Губернатор добавил, что также важно справиться со снегом и в подмосковных дворах. В каждом городе, в каждом муниципалитете проводятся мероприятия по недопущению подтоплений, в том числе дворовых территорий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.