Андрей Воробьев: важно наполнять содержанием лесопарки Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе много лесопарков. Теперь важно наполнить их содержанием, поддерживать там чистоту, порядок, делать отдых жителей региона комфортным.

В Подмосковье работает большая программа строительства и обновления, которая затрагивает 69 территорий: парки, набережные, лесопарки и скверы. Среди знаковых проектов — это Центральный парк в Щелково, «ЛиАЗ-парк» в Ликино-Дулево, Летний парк в Малаховке, Богородский бульвар, Ногинский, центр Истры.

Лесопарки активно строят с 2021 года, 46 уже открыли, по программе этого года — 11. Уже завершили городскую массовку в Дедовске, «Спутник» в Щелкове, Прибрежный в Истре, вторую очередь Вишняковского лесопарка в Балашихе.

«Поэтому наша задача, наверное, уже сейчас потихонечку тормозить со строительством новых лесопарков. Мы, как и обещали, построили их даже не 50, а получается под 60. Теперь очень важно наполнить их содержанием, поддерживать там порядок, чистоту, своевременно менять все то, что делает пребывание там комфортным: лавочки, туалет, возможность покушать, возможность взять напрокат инвентарь, велосипед это или лыжи, иметь возможность групповых занятий», — рассказал Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

По словам губернатора, жители Подмосковья высоко и положительно оценивают благоустройство. Теперь же, после строительства новых мест отдыха, важно все поддерживать на должном уровне. Нужен уход и внимание.

«Вот этим мы будем заниматься. Ну и в следующем году большая программа все-таки у нас, в том числе по городским разным территориям есть запрос у жителей на благоустройство, обновление скверов, площадей, центральных площадей, например, в Солнечногорске. Все мы это обязательно сделаем», — заключил Воробьев.

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