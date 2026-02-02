Андрей Воробьев: в подмосковных школах идет внедрение математических классов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья идет внедрение математических классов. Эта задача была поставлена как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На еженедельном совещании главы региона с областным правительством и руководителями округов подвели итоги первого полугодия 2025-2026 учебного года, а также обсудили планы по развитию образования.

«Сегодня подводим результаты первого полугодия — это все, что касается образования. Обсудим, где наши дети участвуют, как идет внедрение математических классов — такая задача была поставлена как на федеральном уровне, так и у нас, на региональном. Масштаб и охват имеют принципиальное значение, поэтому сегодня в проекте „Математические классы Подмосковья“ участвуют почти 50 тыс. детей, 2 тыс. классов с 1 по 10», — сказал Воробьев.

Проект «Математические классы Подмосковья» — самая масштабная в РФ региональная модель массового математического образования. Участие в нем принимает 741 школа (создано свыше 2 тыс. классов). Почти 1,5 тыс. учителей прошли переподготовку. Планируется привлечь к проекту еще около 20 тыс. школьников.

Он добавил, что в этом году серьезные изменения ждут ребят, которые заканчивают 9 класс.

Совместно со СберОбразованием в области будет реализован пилотный проект по подготовке школьников к ОГЭ по математике — для ребят, которые находятся в зоне риска, предусмотрены персональное сопровождение, очные занятия, вебинары, корректировка обучения с учетом уровня подготовки и т. д.

«В партнерстве со СберОбразованием разработали проект, который предполагает дополнительное внимание ребятам, чья успеваемость оставляет желать лучшего. Их готовят к выпускным экзаменам, переводным контрольным работам. Это очень полезное, важное дело», — отметил губернатор.

