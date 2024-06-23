Андрей Воробьев: в Подмосковье закрыли олимпиадный сезон 2023-2024 учебного года

В воскресенье вместе с талантливыми ребятами в Московской области закрыли олимпиадный сезон 2023-2024 учебного года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он поблагодарил за приглашение на праздничный пикник.

«Пять лет назад по президентскому проекту „Успех каждого ребенка“ мы открыли на базе гимназии им. Е. М. Примакова центр подготовки к олимпиадам „Взлет“. Создали комфортную учебную среду, где ребята вместе развиваются, общаются, учатся находить нестандартные решения», — напомнил губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что талантливым школьникам помогают наставники, а также руководитель центра — Майя Майсурадзе.

По словам Воробьева, за все время работы 250 тыс. ребят обучились во «Взлете» по трем направлениям: наука, спорт и искусство. Каждый год в результате проделанной работы у региона отмечаются рекорды. Так, в 2019 году у области было 80 дипломов, а в 2024 году — в 5,5 раза больше, уже 441 диплом.

Глава Подмосковья подчеркнул, что уже три года подряд область лидирует по динамике роста и располагается на втором месте по результатам.

«Рад был познакомиться с будущими звездами нашей науки и вручить награды их тренерам. Мы вами очень гордимся и желаем успешно поступить туда, куда вы хотите. Тем более, что олимпиадные 100 баллов за ЕГЭ у вас уже в кармане», — заключил губернатор.