Андрей Воробьев: в Подмосковье тема леса очень чувствительная

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на реализацию программы «Здоровый и чистый лес» — чувствительную и резонансную тему для жителей Московской области.

«Вторая тема — об итогах реализации программы „Здоровый и чистый лес“. Вы знаете, что у нас 42–43% территории покрыто лесами. Тема всегда чувствительная, тема, всегда связанная с экологией, рекреационным ресурсом, требует от нас качественного ухода и своевременного обновления. В 2007 году у нас произошли серьезные изменения в федеральном законодательстве, и с тех пор в Подмосковье проводились только санитарные рубки», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Результат — много старых, больных деревьев, высокие риски пожаров из-за скопившегося сухостоя и валежника, отметил глава региона.

«В этом году мы запустили программу „Чистый и здоровый лес“, чтобы переломить ситуацию. Вдвое увеличиваем объемы санитарных рубок, подключаем впервые рубки ухода в пилотном режиме. Значительный объем запланированных работ придется на Одинцовский округ, Истру, Можайский, Сергиево-Посадский, Егорьевск, Солнечногорск», — рассказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что очень важно найти общий язык с жителями, с общественными организациями.

