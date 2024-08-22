Андрей Воробьев: в Подмосковье продолжат создавать достойные условия для педагогов

В четверг в Красногорске проходит традиционный съезд учителей Московской области.

«Сегодня, перед началом учебного года и в День государственного флага России, на съезде учителей встретились с нашими педагогами и директорами школ — их здесь более 300 человек», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в регионе 52 тыс. учителей и 35 тыс. воспитателей. Власти стараются помогать каждому, в том числе с помощью таких мер поддержки, как выплаты молодым специалистам и за классное руководство, социальная и бюджетная ипотека, компенсация аренды жилья.

Глава региона поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову за то, что она смогла приехать на форум, а также подмосковных педагогов за их нелегкий труд.