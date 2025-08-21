Андрей Воробьев: в Подмосковье нет школ в «красной» зоне 4-й год подряд

На форуме педагогов Подмосковья были объявлены результаты ежегодного рейтинга топ-100 учебных заведений региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье нет школ в «красной» зоне уже четвертый год подряд, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В 2016 году мы ввели рейтинг школ. По его результатам уже четвертый год подряд из 847 школ Подмосковья нет ни одной в „красной“ зоне. Традиционно мы оцениваем качество образования — успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — сказал губернатор.

Он добавил, что главный результат — это успехи школьников. В прошлом сезоне Всероссийской олимпиады ребята из Подмосковья завоевали 550 дипломов на заключительном этапе, включая 91 победу. Четвертый год подряд регион занимает 2 место в стране. Причем по астрономии он лидирует в России уже 3 года. Среди стобалльников ЕГЭ — 669 ребят, и их число растет, особенно по информатике и химии.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогает нашим ребятам побеждать в учебе и в жизни» — отметил Воробьев.

Губернатор вручил дипломы «Лидер образования Московской области в 2025 году» руководителям трех лучших учреждений региона. 1 место в рейтинге заняла люберецкая гимназия №16 «Интерес», 2 место — у школы №9 в Ступине, на 3 месте — лицей №34 в Мытищах.

«Практически вся наша образовательная программа построена на том, чтобы мотивировать детей к обучению. И это неплохо получается, о чем говорят весомые успехи наших учащихся. Например, в этом году у нас 17 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 260 призеров и победителей регионального этапа», — сказала директор гимназии №16 «Интерес» Ирина Снегирева.

Воробьев также вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2025 года» директорам гимназии им. Примакова Майе Майсурадзе (Одинцовский округ) и Физтех-лицея им. Капицы (Долгопрудный) Марине Машковой. Эти учебные заведения уже пятый год подряд становятся лидерами образования в регионе.

В рамках рейтинга школ образовательные учреждения региона оцениваются по комплексу ключевых показателей. Это и академические достижения, и успехи в спорте, творческих конкурсах и фестивалях. Также учитываются профессиональные достижения педагогов и эффективность программ дополнительного образования.

Школы с высокими результатами оказываются в «зеленой» зоне. Они получают дополнительное финансирование, которое используется для премирования и материального стимулирования учителей.

Форум педагогов в этом году проходит 14-28 августа. В нем принимают участие 15 тыс. работников образования Подмосковья.