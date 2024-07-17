Андрей Воробьев: в Подмосковье набран высокий темп возведения школ

Как правило, в регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

Безусловно, это нужно проводить с подведением итогов предыдущего учебного года. Он был успешный, Подмосковье неплохо движется в этом направлении, заключил Воробьев.