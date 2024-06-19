Андрей Воробьев: в Коломне масштабно отремонтируют Парк Мира

«Знаем, что он очень дорог жителям — коломенцы сами регулярно принимали участие в его благоустройстве. В прошлом году по президентскому проекту мы начали здесь масштабную реконструкцию», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в работе взяли ориентир на запросы жителей. Специалисты восстановят входные арки и ограждения, танцевальную площадку и сцену, а также самый большой в Коломне фонтан. Все исторические элементы будут сохранены. Также губернатор пообещал сохранить редкие растения и убрать только больные и аварийные деревья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев отметил, что рабочие уже закончили обустройство скейт-парка и круговой беговой и велодорожки. Также обновили фонтан. Параллельно обустраивают пешеходные дорожки, готовят газон под посев. Позже в парке появятся пункты проката, аттракционы, торговые точки с едой.

Работы собираются полностью закончить уже в августе.

«В Коломне у нас есть еще одна локация, которую мы сейчас благоустраиваем — зона отдыха на берегу реки Коломенки. Это наш победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — отметил губернатор.

Здесь будет сделан пляж, а также площадки для отдыха и спорта. Работы закончат летом 2024 года.