Андрей Воробьев: в Климовске в Подольске откроют современную школу осенью 2025 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сентябре следующего года в микрорайоне Климовск в городском округе Подольск откроют современную школу на 1,1 тыс. учеников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Трехэтажное здание войдет в структуру школы № 1 и разгрузит ее. На сегодняшний день в учреждении обучается свыше 1,5 тыс. школьников при том, что ее проектная мощность — вдвое ниже. В новое здание также будут ходить ребята из Лицея Климовска.

Завершить строительство планируют до конца текущего года. На сегодняшний день школа готова на 73%. Сейчас рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, монтируют центральную лестницу и внутренние инженерные сети, выполняют устройство фасадов и наружных кабельных сетей.

Воробьев проверил ход работ на площадке, пообщался со строителями и директором школы.

«У жителей Климовска был запрос на строительство новой большой школы. Мы обязательно ее достроим, сделаем комфортной, передовой. Надеюсь, подрядчик нас не подведет», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в строительстве соцобъектов очень важно использовать современные технологические решения, и в этой школе они как раз применяются.

«Запустим школу 1 сентября, чтобы как рекомендовали нам учителя и директор, не был нарушен учебный ритм. Ну и ключевое — найти талантливых учителей. Будем подбирать и молодых, и опытных педагогов», — добавил глава области.

В новом учебном заведении будут начальная школа на 400 детей, а еще основная и старшая — на 700 школьников. В здании сделают 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортзала, медблок, столовую на 550 мест, актовый зал на 400 зрителей, библиотечно-информационный центр на 400 гостей с ИТ-зоной.

Это будет современная школа со всем необходимым для эффективного учебного процесса и дополнительной внеклассной деятельности.

«Мы планируем реализовывать ряд направлений профильного обучения: социально-экономический (предпринимательские классы), технологический (цифровые классы), естественно-научный и гуманитарный. Ну и, конечно, хотим расширить спектр дополнительных образовательных услуг», — сказала директор СОШ № 1 Светлана Антропова.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Она уточнила, что в школе будут кружки по программированию и робототехнике, секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, самбо.

«Мы надеемся по-новому выстроить образовательный процесс, войти в новые проекты, например, „Школа полного дня“, чтобы и родителям, и детям было удобно. В новом здании появится возможность создать единое образовательное пространство комфортное для всех», — поделилась Антропова.

На территории образовательного учреждения будет создано спортивное ядро, площадки для игр, а еще появятся места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

«В спортивном ядре сделаем футбольное поле с резиновым покрытием, беговые дорожки. Появится возможность проводить разные состязания», — отметил гендиректор компании «Триумф» Иван Бузикевич.

По его словам, в здании школы созданы просторные холлы. Благодаря проектировщикам использованы такие решения, что свет в классы будет поступать не только с наружных окон, но еще с коридоров через фрамуги. Кроме того, пришкольная территория позволила запроектировать отдельную котельную.

В городском округе Подольск на сегодняшний день работают 30 школ, в них учатся 48,5 тыс. ребят. В 2025 году планируется открыть еще два учебных заведения — пристройку на 200 учеников к СОШ № 29 (ул. Парковая) и школу на 500 мест в деревне Борисовка (ул. Рахманинова).