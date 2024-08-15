Андрей Воробьев: в Дубне откроются два обновленных общественных пространства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по благоустройству в городском округе Дубна, а также встретился с местными жителями. В этом году откроются два обновленных общественных пространства и новый веломаршрут, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сейчас идет благоустройство на улице Центральной — об этом нас просили жители во время нашей поездки в Дубну в прошлом году. Здесь будет удобная пешеходная территория с местами для тихого отдыха. Планируем к октябрю все работы завершить», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в городе большое внимание уделяется пространствам, расположенным у воды. Так, привели в порядок набережную Менделеева и прилегающий Центральный парк. Еще появился пляж в парке Семейного отдыха, на Комсомольской набережной соорудили скейт-парк.

«Стараемся и другие территории в городе приводить в порядок, создавать новые. В 2026-м планируем открыть большой лесопарк, 65 га», — добавил глава Подмосковья.

Благоустройство Центральной улицы и сквера

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

При работах по благоустройству Центральной улицы будут установлены теневые навесы, скамейки. Также в планах расширить тротуары, сделать велодорожку и озеленение. Появится освещение и видеонаблюдение.

На сегодняшний день рабочие укладывают плитку, данный этап закончен на 60%. Еще специалисты устанавливают закладные опоры для света, ведут планировку газонов.

«Я коренная жительница Дубны, и все те изменения, которые происходят в нашем городе, мне очень нравятся. Вот идет благоустройство улицы Центральной, для детей тоже очень много делается. Например, скейт-парк у нас сделали, где ребятишки теперь занимаются. Скверы, парки — все красиво. Ну и, конечно же, велодорожка, мы ее все очень ждем», — поделилась Елена Снеговая.

Кроме того, в районе Большая Волга приводят в порядок сквера им. Павла Журавлева, который был назван в честь первого директора приборного завода «Тензор» и почетного гражданина города.

На этом объекте отреставрируют фонтан, а перед памятником Журавлеву появится небольшая площадь. Там поставят детскую площадку, навесы с качелями для отдыха, сделают велодорожки и спортзону. Работы в сквере планируется завершить в ноябре этого года.

Открытие веломаршрута

Фото - © Евгений Пронин

Предстоящей осенью еще планируется открыть часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка». Участок протяженностью 13,1 км строят от вокзала Большая Волга до Ратминской стрелки.

Общая длина «Дубненской кругосветки» будет свыше 30 км. Она свяжет все парки и достопримечательности города в одно пространство, до которого будет легко добраться из любой точки Дубны.

На этой трассе планируется проводить соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону, легкоатлетические кроссы, еще могут быть организованы пешие познавательные экскурсии. Позднее данный маршрут соединят с национальной трассой «Вело-1», который пройдет от Москвы до Санкт-Петербурга.

Обновление пешеходной зоны

Фото - © Евгений Пронин

В 2024 году приступили к обновлению пешеходной зоны, расположенной возле ДК «Октябрь». Эта территория стала победителем Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство пешеходной зоны поддержали свыше 5 тыс. жителей.

Планируется привести в порядок площадь перед домом культуры, сделать зоны отдыха с качелями и скамейками, провести озеленение, установить освещение и систему видеонаблюдения.