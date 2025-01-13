Андрей Воробьев: цифровизация и ИИ станут ключом к развитию на рынке труда

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность цифровизации, искусственного интеллекта и современных методов управления в нашей жизни. Он отметил, что внедрение этих технологий и трансформаций стало необходимым условием эффективной работы, сообщает 360.ru .

На совещании правительства губернатор сравнил современность с историческими эпохами, когда лошадь и плуг были основными инструментами труда. Сегодня же полагаться на устаревшие методы означает рисковать остаться позади в быстро меняющемся мире.

Воробьев указал, что в условиях современных реалий люди не могут обеспечить себе стабильность и успех, если не используют доступные инновации.

«По его мнению, важно не допустить, чтобы такой подход стал нормой, так как это может стать преградой на пути к достижению результатов», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что ИИ, цифровизация и современные методы должны стать неотьемлемой частью повседневной работы следователей и управленцев. Это позволит не только адаптироваться к изменениям, но и эффективно двигаться вперед. В конечном счете, использование технологий и трансформационных подходов — это ключ к успеху и дальнейшему развитию.