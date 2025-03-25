Андрей Воробьев: центр «Созвездие» ежегодно помогает более чем 6,5 тысячам ребят

Специалисты образовательного центра «Созвездие» в Красногорске ежегодно помогают более чем 6,5 тыс. ребят с задержкой в развитии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В центре работают 327 человек. Это учителя, врачи, психологи, логопеды, воспитатели, соцпедагоги. Сейчас они обучают 1466 человек от 0 до 23 лет.

«Спасибо директору центра Сергею Николаевичу и каждому сотруднику за вашу заботу, неравнодушие и готовность быть рядом», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В центре большое внимание уделяют профподготовке. Андрей Воробьев уточнил, что важно, чтобы дети за пределами центра могли жить полноценной жизнью, чувствовать себя нужными и востребованными в обществе. Задачу создавать такие условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал, поставил президент РФ Владимир Путин.

В «Созвездии» разработана программа, по которой на лечение и реабилитацию приезжают дети из ДНР и ЛНР. В планах ее расширить и заключить соглашение между центром и госфондом «Защитники Отечества». В центре смогут получать помощь дети героев СВО.

Губернатор уточнил, что власти обязательно помогут центру развиваться, чтобы ни один ребенок не остался без заботы, в которой нуждается.