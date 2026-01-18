Андрей Воробьев: то, о чем просят нас жители касательно парков, выполняем

В Подмосковье благоустраивают парки и лесопарки. Власти опираются в этом вопросе на запросы жителей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Часто жители просят проложить лыжню, сделать прокат спортинвентаря, открыть катки.

« (Выполняем — ред.) то, что просят или рекомендуют нам жители: сделайте не просто лыжню, но сделайте прокат, сделайте не просто каток, но чтобы он обслуживался по стандартам, заливался раз в два часа, чтобы опять же была вся необходимая экипировка, чтоб были тренеры», — привел в пример запросы жителей Воробьев.

В парках и лесопарках открываются спортивные детские площадки, зоны отдыха, кафе, санитарные помещения и т. д.

Губернатор добавил, что более 3 млн раз жители посетили парки Подмосковья в эти новогодние праздники.

Сейчас в Подмосковье готовят купели для крещенских купаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.