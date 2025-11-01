Андрей Воробьев: сварщик из Подмосковья Андрей Нефедов стал лучшим в стране

«Этот метод применяется при монтаже современных газопроводов и требует высочайшей точности и мастерства. В конкурсе, финал которого прошел в Санкт-Петербурге, участвовали 174 высококвалифицированных сварщика со всей России», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по поручению президента России в регионе власти реализуют большую программу социальной газификации. Благодаря ей в области газифицировано уже 3105 населенных пунктов, подключено 84 тыс. домовладений, где живут 228 тыс. человек. Еще было построено 5,4 тыс. км газопроводов.

По словам главы Подмосковья, до конца 2030 года в области в планах построить около 7 тыс. км газопроводов. Это создаст условия для подключения свыше 1,4 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 422 тыс. человек.

Как уточнил губернатор, с начала 2025 года в Московской области подключено 11 тыс. домовладений. Там, где магистральный газопровод есть, специалисты проводят газ до границ участка бесплатно. Важно, чтобы дом был зарегистрирован в ЕГРН.

Он напомнил, что также по решению главы государства с 2024 года газифицируют и СНТ. Так, к 2030 году подключат почти 1 тыс. садовых товариществ в Подмосковье.

Подать заявку на подключение можно на сайте «Мособлгаза», в ближайшем клиентском офисе, на регпортале Госуслуг (для подключения на льготных условиях) или на интерактивной карте «Мособлгаза».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.