Андрей Воробьев: система образования Подмосковья находится на высоком уровне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковная система образования находится на высоком уровне, при этом нужно увеличивать этот показатель.

«Вы знаете, что наша система образования находится на хорошем счету и высоком уровне. Чтобы она там дальше находилась и развивалась, каждый из нас должен быть вовлечен. Мы не имеем права игнорировать то, что касается одного миллиона ста тысяч учеников», — обратился Воробьев к руководителям ведомств и главам муниципалитетов в ходе совещания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.