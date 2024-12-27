Андрей Воробьев: ремонт в ДШИ в Люберцах завершат как можно быстрее

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Люберцах отремонтируют Детскую школу искусств № 3. Работы там начнут в начале 2025 года, а завершат — к концу года.

Губернатор провел личный прием граждан в преддверии Нового года. К нему обратилась Елена Громкова вместе с дочерью Милой. Женщина рассказала, что сейчас 570 учеников школы искусств в Люберцах вынуждены заниматься в отдельном крыле общеобразовательной школы № 8.

«Постараемся как можно скорее закончить капитальный ремонт. После, по нацпроекту „Семья“, дополнительно оснастим школу музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в этом году Детская школа искусств № 3 в Люберцах вошла в топ-15 ДШИ Подмосковья. Всего здесь обучают по восьми направлениям, включая художественное.

Виктория Акимова, ученица школы, написала патриотическую картину, которую губернатору передала Мила. Воробьев поблагодарил девочку за такой ценный подарок.