Андрей Воробьев рассказал о важности качественного написания промтов для ИИ

Каждому есть к чему стремиться в части написания промта для искусственного интеллекта. Это критически важный навык, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дело в том, что это тоже навык, это тоже искусство, которым каждый из нас должен овладеть. Искусственный интеллект тебе поможет — чем дальше, тем лучше, если ты ему подробно расставишь точки, напишешь задания», — сказал Воробьев в ходе пленарного заседания на форуме «Цифровые решения».

Глава региона уверен, что каждому стоит понять и изучить, что такое промт, чтобы получать качественный, глубокий анализ, который даст искусственный интеллект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.