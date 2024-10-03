Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов в Подмосковье

«У нас в Подмосковье 1,1 млн школьников, из них более 117 тыс. ребят — первоклассники. Работать с детьми — большая ответственность и тяжелый труд», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Учителям предоставляются различные меры поддержки. В их числе ежемесячная выплата 6 тыс. рублей педагогам общего образования — молодым специалистам, ежемесячная надбавка 11 тыс. рублей за классное руководство, компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. рублей или 30 тыс. рублей для супругов. Молодым специалистам также предоставляется пособие в размере 50 тыс. рублей при трудоустройстве и 100 тыс. рублей после двух лет работы.

Также педагоги могут получить социальную и бюджетную ипотеку, 1 млн рублей по программе «Земский учитель», 150 тыс. рублей за подготовку двух и более стобалльников. 3,5 тыс. рублей учителям выплачивается ежемесячно, если школа в «зеленой» зоне.

Кроме того, за премии «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» выделяется по 300 тыс. рублей. 100 тыс. рублей педагоги могут получить в рамках конкурса на денежное поощрение лучших учителей.

Победителям областного конкурса «Учитель года Подмосковья» выделяют 500 тыс. рублей, лауреатам — 100 тыс. рублей. На такие же суммы могут рассчитывать победители и лауреаты областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья».