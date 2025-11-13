Андрей Воробьев рассказал о дискуссиях из-за ИИ в медицине и образовании

Сегодня наблюдается большое количество скептиков по использованию искусственного интеллекта в определенных частях медицины и образования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По крайней мере, такие дискуссии идут. Но я думаю, что чем дальше, тем больше, и этот лед растает в этих двух сферах», — сказал Воробьев.

По его словам, дискуссии могут быть из-за того, что у ИИ нет «тех чувств и креативности, что есть у человека».

«Ну, давайте посмотрим, поживем-увидим», — заключил губернатор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.

