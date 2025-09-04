Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Дубрава» в Подольске

Благоустройство лесопарка «Дубрава» в мкр. Климовск в Подольске подойдет к концу уже в сентябре. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ здесь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Подмосковье активно реализуется программа «Парки в лесу». В 2025 году приведут в порядок 10 лесопарков, один из которых — «Дубрава» в Подольске.

«Мы с 2021 года активно занимаемся наведением порядка в лесопарках в рамках программы „Парки в лесу“. Обустраиваем в лесопарках, прилегающих к городам, места для отдыха, занятий спортом, прогулок. Поставили цель — за 5 лет обустроить 50 лесопарков, в среднем по 10 в год. Уже 35 территорий по региональной программе привели в порядок. В прошлом году благоустроили 12 парков — это Одинцово, Химки, Красногорск, Подольск и другие округа. В планах на этот год — 10 лесопарков (уже открыли Вишняковский в Балашихе)», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что парк «Дубрава» основан в 1966 году. Когда-то здесь была хорошая инфраструктура, в обустройстве которой принимали участие сами жители. Власти поставили задачу — снова сделать парк точкой притяжения.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Дубрава» превратилась в современное пространство, интегрированное в естественную экосистему. В ходе работ здесь очистили лес, благоустроили береговую линию пруда, проложили дорожки. Парк также оборудовали необходимым освещением и видеонаблюдением.

Появились в «Дубраве» и детские игровые зоны, площадки для проведения пикников и праздников, уютные павильоны, воркаут-зона, спортивные площадки с тренажерами, беговые дорожки, прокат инвентаря. У пруда оборудовали зону отдыха, новую смотровую площадку с панорамными видами.

«Здесь также добавили место под развлекательную зону, сейчас идет наполнение разными аттракционами. Установили пункт проката велосипедов и детских машин, разместили точки питания», — сказал глава дирекции парков культуры и отдыха городского округа Подольск Владимир Губский.

Территорию дополнительно озеленили: высадили деревья, кустарники и многолетние цветы. Еще в парке будет кафе, 5D-кинотеатр, призовая и тир. Малышей будет возить по территории детский паровозик. Ожидается, что после благоустройства поток посетителей «Дубравы» заметно увеличится.

«У меня четверо детей — 14, 9, 5 и 2 лет. Все они в восторге от нового парка! Когда им говоришь: „Давайте в "Дубраву" пойдем погулять“, они прям вприпрыжку несутся, радостные», — сказала местная жительница Мария Горн.

Благоустройство в Подольске

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В городском округе Подольск благоустраиваются многие объекты. В этом помогают жители, которые голосуют в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году здесь установили стелу «Город трудовой доблести» вместе с прилегающим сквером Поколений завершили 2-й этап благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес», а также набережной «Певческое поле» на стыке рек Десны и Пахры.

В этом году здесь обновят семь общественных территорий, в том числе лесопарк «Березки», центральные улицы города, скверы «Спасателей» и между Красногвардейским бульваром и улицей Юбилейной, и т. д. Кроме того, идет ремонт детских площадок, обустройство пешеходных дорожек, асфальта во дворах и уличного освещения.

Дальше планируется обновить бульвар на улице Тепличной, пешеходную зону на улице Юбилейной, художественную набережную реки Пахры, Симферопольскую аллею в Климовске.

Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 135 общественных пространств: 15 парков и 10 лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, 6 зон отдыха в парках, 1 веломаршрут, 4 стелы, 58 небольших общественных территорий. Также модернизируют 735 детских площадок — 123 отремонтируют и 612 заменят.