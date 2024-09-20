Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Бронниц Дмитрием Лысенковым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Бронницы Дмитрием Лысенковым. В рамках встречи губернатор и глава муниципалитета обсудили развитие транспортной и социальной инфраструктуры, а также подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Дмитрий Александрович, вы уже 5 лет возглавляете Бронницы — видим, что за это время в округе произошли позитивные изменения», — начал встречу Воробьев.

Он подчеркнул, что важное значение в городском округе имеют новый автовокзал, общественный транспорт, благоустройство, спортивная инфраструктура и состояние жилищного фонда. При этом местные жители продолжают ждать перемен к лучшему.

Губернатор поинтересовался у Лысенкова, готов ли он продолжить работу на посту главы городского округа.

В свою очередь Лысенков, срок полномочий которого истекает в октябре, отметил, что хотел бы продолжить работу по развитию муниципалитета и поблагодарил Воробьева за оказанное доверие и поддержку на протяжении 5 лет.

Глава Бронниц добавил, что все это время муниципалитет развивался по всем направлениям: от детских площадок до строительства важных социальных объектов.