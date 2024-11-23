Андрей Воробьев приехал поддержать финалистов «Битвы роботов» в Мытищах

В Мытищах проходит финал «Битвы роботов». Подмосковье во второй раз принимает чемпионат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в этом году в турнире участвую 96 команд из РФ, Индии, Ирана, КНР, Бразилии, Казахстана и Белоруссии. Поддерживают их 6,5 тыс. зрителей в зале и еще десятки тысяч следят за баттлами по трансляции в Сети.

«Приехал поддержать наших ребят — в финале пять команд из Московской области. Впервые проходит битва малогабаритных роботов весом до 1,5 кг, в этой категории участвовали наши ребята из Технолицея им. Долгих и Люберецкой школы № 52», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Как добавил губернатор, в числе финалистов есть опытные участники — Istok.Robotics из Фрязина и двукратные победители SOLARBOT (Балашиха).

«Рад за каждого, вы проделали огромную работу», — подчеркнул глава региона.

По словам Воробьева, на площадке турнира рождаются новые технологии и открываются таланты. Губернатор поблагодарил команду Минцифры РФ и его главу Максута Шадаева, партнеров мероприятия VK и ИКС Холдинг за поддержку проекта, а также зампреда правительства страны Дмитрия Григоренко за внимание.

Он также пожелал всем участникам удачи.

«Уверен, впереди у каждого из вас множество побед и открытий, главное — продолжать работать. Смотреть за баттлами онлайн можно по ссылке», — заключил глава области.