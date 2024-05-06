Андрей Воробьев предложил возглавить Раменский округ Эдуарду Малышеву

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил экс-замглавы г. о. Люберцы Эдуарду Малышеву принять участие в конкурсе на должность руководителя Раменского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На сегодняшний день Малышев является врип главы Раменского округа.

«Эдуард Владимирович, вы долгое время очень заметно, результативно работали в Люберцах. Мы встречались с вами по разным поводам, касающимся развития округа. Вы отвечали за строительный комплекс, земельные отношения — все это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что Малышева характеризуют, как опытного человека. При этом его отец проживает в округе.

«Там нам необходим очень активный, коммуникабельный глава. Поэтому предлагаю вашу кандидатуру для участия в конкурсе на эту должность», — сказал Воробьев.

По его словам, Раменский округ — большой, важный. У него есть богатые традиции, промышленность.

«Очень надеюсь, что вы понимаете всю ответственность. — Наша задача — иметь четкое понимание, как будет развиваться Раменский округ, сформировать команду. И, конечно, важно все те добрые традиции, которые существуют в муниципалитете, сохранить», — уточнил глава региона.

Малышев поблагодарил Воробьева за оказанное доверие. Еще он отметил, что одна из приоритетных задач в муниципалитете — чтобы жители чувствовали перемены к лучшему.

«Андрей Юрьевич, большое спасибо за доверие. Действительно, этот округ мне родной. Там живет не только мой отец, но и родители моей жены. Дети часто у них гостят», — поделился Малышев.

Он уточнил, что в округе 350 тыс. жителей, 50 школ, 74 детских сада. Для врип главы важно, чтобы жители почувствовали в муниципалиете перемены к лучшему, потому что люди на любой территории — это все.

«Планирую развивать округ во всех направлениях — и инвестиционная привлекательность, и благоустройство и строительство соцобъектов, и расселение ветхого, аварийного фонда», — подчеркнул Малышев.

Главу округа выберет местный совет депутатов из кандидатов, которые будут представлены по результатам конкурса.