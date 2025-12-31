Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

Воробьев выразил «особенную благодарность тем, кто сейчас на передовой», назвав их силой и опорой. Воробьев пожелал, чтобы 2026 год принес «победу, стабильность и уверенность в завтрашнем дне», а в каждом доме региона были покой, счастье и радость.

«Новый год — это про надежду, веру и тепло. Про семьи, которые держатся вместе, про детей, которые верят в чудо, про тех, кто, несмотря ни на что продолжает действовать, создавать и помогать», — отметил глава региона.

Губернатор пожелал всем счастливого Нового года.

