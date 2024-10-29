Андрей Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца

Московская область — единственный в стране регион, где для волонтеров учрежден праздник. В честь этой даты Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцове. Губернатор отметил, что в регионе ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, без волонтеров справиться невозможно. При этом тема довольно деликатная, потому что не каждая семья готова открыто просить о помощи.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.