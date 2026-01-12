Андрей Воробьев поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

«Я хочу присоединиться к словам президента и также поздравить работников прокуратуры. Они сегодня с нами на ВКС. Уважаемый Сергей Владимирович (Забатурин, главный прокурор Подмосковья — ред.), уважаемые коллеги, наша работа, безусловно, связана с тесным взаимодействием и решением огромного количества вопросов. Все это происходит через нормативные акты, через постановления, законы, приказы», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также отдельно обратился к Сергею Забатурину.

«Сергей Владимирович, вы позицию всегда занимали очень конструктивную, важную для нас во всех направлениях. Последний раз вместе с вами были в Солнечногорске, видим и вовлеченность руководителя, который отвечает за городской округ, в ту проблематику, которую мы обсуждаем и на региональном уровне. Поэтому хочу поздравить, поблагодарить за то, что команда, вверенные вам силы ищут законные, эффективные, не всегда простые, но очень важные для управления, для исполнительной власти пути. Спасибо вам», — сказал губернатор.

