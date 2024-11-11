Андрей Воробьев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в вопросе безопасности всегда крайне важно иметь эффективное взаимодействие.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечался 10 ноября. Этот праздник был учрежден в 2005 году.