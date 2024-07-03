Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что их работа — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе 5,7 тыс. сотрудников ГАИ. Именно они первыми приходят на помощь во время патрулирования. В настоящее время в Московской области держится аномальная жара, поэтому они раздают воду водителям и беспокоятся об их самочувствии, проверяют на внимательность.

Особую благодарность Воробьев выразил начальнику управления ГАИ по Подмосковью Виктору Кузнецову. Губернатор отметил преданность долгу, профессионализм и смелость сотрудников ГАИ.

«Крепкого здоровья и успехов в службе!» — пожелал Воробьев.