Андрей Воробьев поздравил с 95-летием ветерана ВОВ из Люберец

Он пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Глава региона рассказал, что 13-летняя Бодрова в начале войны записалась на курсы медсестер. Родители девушки были призваны на фронт.

«Школу в Электростали, в которой училась Маша, переоборудовали в эвакуационный госпиталь. Там она была самой юной санитаркой. Раненые бойцы ласково называли птичкой, а маршал Конев, когда увидел девушку, захотел отправить ее учиться в школу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Мария Ивановна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Планируется, что вместе с президентом России Владимиром Путиным она примет участие в параде Победы на Красной площади в этом году.