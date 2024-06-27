Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников, набравших 300 баллов на ЕГЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с тремя выпускниками из Щелкова, Можайска и Лыткарина, которые набрали 300 баллов по результатам ЕГЭ, а также их родителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья пожелал ребятам удачи при поступлении и попросил передать слова благодарности учителям, которые помогли школьникам достичь высоких результатов на экзамене. На встречу с мультистобалльниками Воробьев также пригласил и бойцов спецоперации, которые принимают участие в президентской программе «Время героев».

«Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими Героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат», — сказал губернатор.

Он уточнил, что те, кто сдают ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых поздравляли в прошлое воскресенье, во многом являются мерилом качества областного образования.

«А это, в том числе, определяет качество жизни. Ведь семьи приезжают в Московскую область не просто так. Они понимают, насколько важна медицина, работа, хорошее образование для детей», — добавил Воробьев.