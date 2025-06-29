Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров всероссийской олимпиады

В 2024-2025 учебном году Подмосковье в четвертый раз подряд заняло второе место среди регионов РФ по количеству полученных наград в рамках всероссийской олимпиады школьников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров заключительного этапа состязаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В конце олимпиадного сезона ребята приезжают в гимназию им. Е. М. Примакова на «Взлет.Пикник». Для них подготовили различные мастер-классы, фотозоны, фудкорт, дискотеку. Кроме того, в рамках праздника прошла церемония награждения тренеров сборной Московской области, кураторов команд, а также тренеров-выпускников.

«Очень приятно находиться в кругу умных, красивых, целеустремленных молодых мальчишек и девчонок, которые подают пример 1 млн 100 тыс. школьников Подмосковья. Спасибо Майе Отариевне (Майсурадзе, директор Гимназии им. Е. М. Примакова — ред.), всем педагогам, наставникам, ведь участие в олимпиадах с самого раннего возраста учит человека побеждать. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», — сказал губернатор.

Воробьев также поблагодарил родителей ребят. Кроме того, он пожелал школьникам новых высот, побед и преодоления всех трудностей.

«Вы делаете себя сильнее, нашу систему образования сильнее. Мы стараемся трансформировать учебный процесс, чтобы было интересно, чтобы каждый из вас, получив знания, имел перспективу поступления в лучшие вузы», — отметил губернатор.

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В этом сезоне сборная Московской области получила 550 дипломов, что на 109 больше, чем в прошлом году. 91 школьник стал победителем ВсОШ. Ребята получили 64 олимпиадных диплома по технологии, 46 – по физике, 43 – по обществознанию, 39 – по основам безопасности и защиты Родины. Кроме того, они третий год подряд заняли первую строчку в общекомандном зачете по астрономии.

Так, например, на «Взлет.Пикник» приехал Александр Васильев-Каменский из Долгопрудного, который завоевал сразу 5 дипломов. Он стал абсолютным чемпионом в России. Юноша окончил 9 класс в Физико-математическом лицее №5. Он заявил, что интенсивно готовился с 6 класса, в том числе ездил во «Взлет», где участвовал в образовательных программах по различным предметам.

Арина Донцова из Долгопрудного также приехала на традиционный «Взлет.Пикник». Она окончила только 5 класс, однако успешно справилась с олимпиадой по мировой художественной культуре за 9 класс.

«К олимпиаде, как и многие, я готовилась во «Взлете». Самым сложным мне показался творческий тур, потому что я первый раз в нем участвовала, но все равно было интересно», - поделилась Арина.

Образовательный центр «Взлет» появился на базе гимназии им. Е.М. Примакова 6 лет назад. Он является координатором олимпиадного движения в регионе. Сюда приезжают одаренные ребята со всего Подмосковья. За это время более 300 тыс. учеников прошли здесь 1,5 тыс. образовательных программ, а количество дипломов в заключительном этапе ВсОШ в Подмосковье выросло почти в 7 раз.

«Мы рады, что у наших детей есть такие уникальные возможности изучать все предметы всероссийской олимпиады школьников, участвовать в проектных программах, ну и, конечно, побеждать. У нас работают лучшие олимпиадные тренеры из разных регионов России, которые учат наших детей и приводят их к фантастическим результатам», - сказала директор Гимназии им. Е.М. Примакова, руководитель центра «Взлет» Майя Майсурадзе.