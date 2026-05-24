Андрей Воробьев поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Фото - © Медиасток.рф
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в храме Христа Спасителя поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.
«Сегодня Святейший патриарх Кирилл празднует тезоименитство — память святого, имя которого дается человеку при крещении. Для Патриарха Кирилла это день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки и основоположников нашей культуры и письменности», — отметил Воробьев в канале МАКС.
Он отметил, что РПЦ сегодня проводит большую работу по сохранению традиций, диалогу между разными вероисповеданиями, поддерживает людей и семьи — тех, кто нуждается в помощи. Это очень важно сейчас: единство, уважение друг к другу и духовные ориентиры всегда были опорой для общества в стране.
«Спасибо Святейшему патриарху за мудрость, труды и молитвы. Крепкого здоровья, сил и Божьей помощи в служении», — добавил губернатор.
