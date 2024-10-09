Андрей Воробьев поздравил новый состав ОП Подмосковья с началом работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав Общественной палаты региона с началом работы и пожелал реализовать все инициативы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В Красногорске прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО) в новом составе. В рамках совещания был избран председатель VIII созыва, определена новая структура, а также подведены итоги предыдущей деятельности и намечены дальнейшие приоритетные направления.

«Общественная палата — очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны, региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей. И мне приятно, что наша ОП, которую возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, именно такая», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в новый состав ОПМО вошли люди, которые совместно с правительством региона долгое время решали проблемы в сферах здравоохранения, образования, экологии, транспорта, проблемы инвалидов, вопросы религии и др.

Глава региона поблагодарил общественников за проделанную работу и выразил уверенность, что все они продолжат в будущем продолжат вносить свою лепту в жизнь Подмосковья.