Андрей Воробьев поздравил Госсовет с 25-летием со дня образования

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье особое внимание уделяется цифровизации и трансформации госуслуг. Эта тема является ключевой для региона в рамках взаимодействия с Государственным советом РФ.

Воробьев напомнил, что 25 лет назад по решению президента был возрожден Госсовет. Эта структура помогает регионам напрямую поднимать вопросы и предлагать решения на федеральный уровень.

Подмосковье работает с Госсоветом, в том числе участвуя в разработке инициатив, которые упрощают взаимодействие людей и бизнеса с государством.

«Мы тесно сотрудничаем с Минцифры и участвовали в разработке нового нацпроекта. Его цель — эффективные цифровые решения, которые учитывают потребности регионов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Сегодня все региональные услуги в Подмосковье представлены онлайн. Жителям доступны, например, электронные платежки за ЖКУ, электронные договоры на обслуживание газового оборудования, единая витрина данных вместо бумажных отчетов.

Активно внедряется искусственный интеллект. Сейчас в регионе реализуется 41 ИИ-проект в медицине, ЖКХ, транспорте и т. д. Эти решения были собраны на портале «Цифровой регион» — площадке, где уже размещено более 250 кейсов из 64 субъектов страны.

«Впереди новые задачи. Уверен, что работа Госсовета будет и дальше помогать нам развивать цифровую зрелость страны и добиваться общих побед!» — написал губернатор.