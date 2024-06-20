Андрей Воробьев посетил музей боевой славы с Залом памяти героев СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 82-й годовщины Кантемировской дивизии посетил музей боевой славы с Залом памяти героев СВО, расположенный на территории воинской части. Глава региона пообщался с военнослужащими, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Знаю, что в дивизии всегда очень высоко ценят братство, личные и боевые качества каждого военнослужащего. Хочу сказать спасибо командиру, офицерам и всем военнослужащим — мы понимаем, что славная Кантемировская дивизия с первого дня находится на острие СВО», — обратился Воробьев к военнослужащим.

Он также напомнил, что в ближайшие дни Кантемировская дивизия отметит 82-летие. Губернатор пожелал бойцам здоровья, успехов и всегда чувствовать плечо товарища.

Кантемировцы и СВО

С первых дней спецоперации кантемировцы участвуют в боевых действиях. На территории воинской части открыт «Монумент памяти погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО».

Командиром дивизии является Дмитрий Боглай. Он участник спецоперации и других военных конфликтов, кавалер двух Орденов Мужества, имеет медаль «За военные заслуги» и другие награды. В скором времени он возвращается на передовую.

При этом бойцы, которые находятся в Наро-Фоминске, также делают очень важную работу. Например, мастерят дроны. Старший сержант Иван из Лобни стал лучшим инструктором БПЛА. Он отметил, что старается обеспечивать бойцов всем необходимым.

«Например, сделали приспособление для FPV-коптера, которое помогает переключаться с тепловизора на обычную дневную камеру. Это очень важно для того, чтобы ориентироваться на местности, просматривать с высоты заросли, деревья — мы знаем, что враг старается скрывать в них технику. Мы сами собрали все детали, корпус изготовили на 3D-принтере», — рассказал Иван.

Еще один герой — лейтенант Константин. Его взвод тайно подобрался к противнику и смог подавить огневые точки. Сам командир получил тяжелое ранение.

«За выполнение боевой задачи меня наградили Орденом Мужества. После тяжелого ранения у меня была долгая реабилитация. Лечился в госпиталях Бурденко, Вишневского, здесь, в Наро-Фоминске. Но вот восстановился и служу дальше», — заявил боец.