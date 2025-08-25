Андрей Воробьев поручил быть в авангарде заботы об учителях

Московская область претендует на то, чтобы быть в авангарде заботы об учителях и школьниках, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что на прошлой неделе прошел II Всероссийский и наш региональный форум — педагогическое собрание. Традиционно там подводятся итоги, награждаются лучшие школы. У нас хорошие результаты, но, как известно, хорошие результаты предыдущего года и для наших детей, и для нас они очень приятны, но очень важно понимать дальнейшее развитие, специфику образования», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что не случайно большое внимание этому уделяется на федеральном уровне.

«Мы, конечно, претендуем на то, что будем в авангарде — и заботы об учителях, и о наших школьниках. Их у нас больше становится, и в этом году в том числе. Хотя есть моменты, на которые мы, безусловно, должны обращать внимание. В удаленных территориях у нас есть школы и детские сады, которые сегодня не заполнены. А это значит, что качество образования не должно страдать», — подчеркнул губернатор.