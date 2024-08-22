Андрей Воробьев поприветствовал участников Съезда учителей Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на Съезде учителей Московской области. Он поприветствовали всех участников и особо отметил присутствие на мероприятии делегации из Узбекистана.

«Это традиционное мероприятие. Каждый год добрая традиция — собираться для того, чтобы дать старт предстоящему учебному году. Я хочу вас всех поприветствовать. Мария (Захарова — ред.), вас поприветствовать за то, что вы сегодня нашли время, приехали, и уверен, много, как и всегда, интересного расскажете», — сказал глава региона.

Губернатор также поприветствовал коллег из Узбекистана.

«Вы знаете, что наши лидеры, наши президенты дружат и делают все, чтобы мы, каждый регион Российской Федерации, находили общие интересы с нашими дружественными странами. Конечно, Узбекистан является таким. Очень приятно, что делегация, которая к нам приехала не наскоком, не на один день, а почти на неделю, работает здесь. Здесь и директора школ, и руководители дошкольных учреждений. Это очень приятно», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.