Андрей Воробьев: подмосковный «Цифровой регион» станет всероссийской платформой

В области за три года число реализуемых проектов с использованием искусственного интеллекта выросло свыше чем в 4 раза — с 9 до 41. Они собраны на портале «Цифровой регион», где демонстрируется ряд «умных решений», успешно реализованных в других регионах РФ.

«Когда региональные команды общаются и делятся друг с другом новыми идеями, практическими наработками, это ускоряет развитие ключевых отраслей в масштабах страны. Сейчас особое внимание — современным технологиям, которые востребованы в каждом направлении», — отметил Воробьев.

По его словам, несколько лет назад власти Подмосковья запустили «Цифровой регион». Портал является витриной успешных цифровых проектов, или библиотекой ИИ-решений, где можно познакомиться с более чем 250 успешными кейсами из 64 субъектов страны в разных сферах — госуправление, здравоохранение, транспорт, логистика и многое другое.

«Хочется поблагодарить федеральных коллег за поддержку таких инициатив, помощь с их тиражированием. Благодаря центру развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, который заработал в июне этого года, „Цифровой регион“ станет единым окном для обмена лучшими ИИ-практиками по всей стране. Причем изучить готовые решения, чтобы в дальнейшем внедрить их у себя, смогут не только органы власти, но и представители бизнеса», — добавил губернатор.

Он уточнил, что такой подход позволит российским регионам не начинать с нуля в поисках «умного решения», а еще оптимизирует их затраты, так как они будут действовать по отработанным сценариям. Также на портале позднее планируется введение федеральных ИИ-сервисов.

Развитие и внедрение ИИ – приоритет правительства страны и государства в целом. Ранее вице-премьер РФ – глава аппарата кабмина России Дмитрий Григоренко сказал, что обмен опытом между субъектами ускорит внедрение ИИ, а задача властей — масштабировать разработки в сфере ИИ на всю страну.

Для этого создали проектный офис при правительстве России – центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ). Он работает над систематизацией внедрения ИИ, тиражированием лучших практик и обеспечением взаимодействия федцентра, регионов и предпринимательского сообщества по вопросам внедрения ИИ. Также центр подключился к развитию платформы «Цифровой регион» в качестве федеральной площадки и анализу имеющихся практик.

Что будет на платформе?

На обновленном портале, который будет запущен как федсервис в сентябре, появятся личные кабинеты российских регионов. В них подгрузят информацию по всем внедренным «умным решениям». ЦРИИ будет постоянно анализировать и верифицировать сведения, а еще на их основе делать список рекомендуемых сценариев по отраслям. Также на платформе сделают возможность авторизации юрлиц через ЕСИА.

На сегодняшний день в «Цифровом регионе» бизнесмены и госорганы могут узнать о заинтересовавшем их ИИ-решении (цели создания, функционал, разработчики, субъект РФ, в котором оно применяется и другую информацию). Эти сведения есть в карточке проекта. Кроме того, можно подать онлайн-заявку на его внедрение.

Среди лидеров по числу загруженных в ИИ-проектов – Подмосковье (41), Нижегородская область (20) и Ямало-Ненецкий округ (16). Большая часть «умных решений», размещенных на портале, основана на технологии компьютерного зрения (анализ данных с фото и видео).

На платформе есть возможность подробнее узнать, как работает «Цифровой бригадир», выявляющий недочеты на стройках в Московской области – достаточно ли рабочих и техники на стройплощадке, есть ли там нужные специалисты и надеты ли на них каски.

ИИ-проекты Подмосковья

Еще среди успешно реализуемых в регионе ИИ-проектов – «Чистая территория». К нему подключено свыше 66 тыс. «умных» камер, следящих за порядком на улицах. С помощью них выявляются 14 видов нарушений: от переполненных урн и граффити до неработающих фонарей и поврежденных бордюров.

В регионе работает и робот «Светлана». Она записывает жителей Подмосковья к врачам, на телемедицинскую консультацию, напоминает о визите к специалисту и позволяет вызывать медработника на дом. В часы пик робот заменяет до 600 операторов (в прошлом году было совершено свыше 6,7 млн входящих звонков и почти 11 млн исходящих).