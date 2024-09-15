Андрей Воробьев: Подмосковье впервые отмечает День благоустройства

В воскресенье Подмосковье впервые отмечает День благоустройства. В текущем году после завершения работ запланировано открытие 94 территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы впервые отмечаем День благоустройства Подмосковья — будем праздновать его каждое третье воскресенье сентября», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в преддверии праздника после работ по благоустройству были открыты сквер «Семьи, любви и верности» в Балашихе, парк «Гучково» в Дедовске, парк Мира в Коломне, сквер им. М. Рубцовой в Химках, а также зоны отдыха «Зеленый узел» в Павловском Посаде и около плотины на Пугачевской улице в Шаховской.

Глава региона отметил, что в 2024 году после завершения работ по благоустройству планируется открыть 94 территории. В ближайшем будущем будут открыты 42, среди которых Певченское поле в Подольске, зона отдыха на берегу реки Коломенки в Коломне, набережная р. Синички в Красногорске, ул. Школьная в Волоколамске, лощадь Ленина в Краснознаменске и стела в парке Победы в Пущине.

По словам губернатора, всего с 2018 года в регионе привели в порядок свыше 300 общественных пространств. Все они стали любимыми местами для отдыха жителей Подмосковья. Наиболее популярными являются парк Малевича в Одинцовском округе, лесопарк «Шишкин лес» в Истре, набережная в мкрн Павшинская пойма в Красногорске, парк культуры и отдыха в Жуковском, парк Ветеранов в Мытищах и парк «Киово» в Лобне.

В текущем году Подмосковье получило I Национальную премию в сфере формирования комфортной городской среды и победило в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“.

Также регион 6-й год подряд попадает в топ-3 российских субъектов по индексу качества городской среды.

«Все это — результат нашей совместной работы с жителями. Мы продолжим делать жизнь в Подмосковье лучше и комфортнее с каждым годом», — заключил Воробьев.