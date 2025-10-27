Андрей Воробьев: Подмосковье готовится ко Дню народного единства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор обратил внимание на то, что в выходные дни ожидаются скопления людей в местах отдыха: скверах, парках, на площадях. Жители посетят различные мероприятия.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, установленный в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польской интервенции в Смутное время. В городах проходят массовые мероприятия, митинги и праздничные шествия, концерты, выставки и другие культурные активности.

В честь праздника после шестидневной рабочей недели россиян ждут 3 дня выходных подряд — 2, 3 и 4 ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.