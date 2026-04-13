Андрей Воробьев: Подмосковье готовится к пожароопасному сезону

«Мы посчитали важным сегодня эту тему вынести на обсуждение в преддверии майских праздников, в преддверии того, что будет больше солнца, и риски возникновения (пожара — ред.), они все-таки существуют. Мы понимаем, что также в партнерстве, как и прежде, работаем с Москвой. <...> Это партнерство, это взаимодействие, в том числе и на учениях, мы можем реализовывать вместе в случае каких-то особо сложных ситуаций», – сказал Воробьев.

Он указал также на технологические совершенствования и повышение контроля в этом направлении.

«Мы с вами знаем, что Московская область успешно применила камеры 360°, которые работают на определенных участках, но это не отменяет значения роли человека, который постоянно следит и обслуживает леса», – подчеркнул губернатор.

